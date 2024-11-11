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Bitlis Valisi Karakaya, Trafik Kazasında Yaralanan Sağlık Personelini Ziyaret Etti

Bitlis Valisi Karakaya, Trafik Kazasında Yaralanan Sağlık Personelini Ziyaret Etti
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Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan sağlık personelini hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan sağlık personelini hastanede ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Kübra Sivaslıoğlu ile Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine giden Karakaya'yı, İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Hüseyin Yiner ile Başhekim Gökmen Reyhanlı karşıladı.

Tedavi gören personeli ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Karakaya, yaralılar hakkında Reyhanlı'dan bilgi aldı.

Karakaya, hastanede tedavi gören vatandaşlara da ziyarette bulunarak şifa diledi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralanmış, yaralıları almaya giden ambulansın devrilmesi sonucu da 3 sağlık personeli yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
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