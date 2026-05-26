Bitlis Valisi Karakaya'dan Kurban Bayramı Mesajı

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karakaya, mesajında, sevgi, merhamet ve dayanışma ikliminde kardeşlik bağlarını güçlendiren mübarek bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların, birlik ve beraberliğin pekiştiği, kırgınlıkların unutularak gönüllerin köprülerle bağlandığı, yetimlerin, öksüzlerin ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünün güldürüldüğü müstesna günler olduğunu kaydeden Karakaya, vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmesi için güvenlik güçleri ve ilgili kurumların gerekli tedbirleri aldığını vurguladı.

Tarih ve kültürün harmanlandığı Bitlis'teki tüm hemşerilerinin, milletin, mazlum milletlerin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Karakaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kesilen kurbanların ve edilen duaların kabulünü yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ile milletimizin huzur ve güvenliği uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Onların en değerli emanetleri olan saygıdeğer şehit yakınlarımızın, kahraman gazilerimizin ve ailelerinin bayramını kutluyorum. Bayram sevincimizin hüzne dönüşmemesi için sevdiklerine kavuşmak üzere yollara çıkacak tüm sürücülerimizden de trafik kurallarına hassasiyetle uymalarını rica ediyor, her vatandaşımıza kazasız, belasız ve hayırlı yolculuklar diliyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun."

Kaynak: AA / Şener Toktaş
