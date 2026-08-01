Bitlis Valisi Karakaya, Hizan'da yürütülen yatırımları inceledi

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Hizan ilçesinde tamamlanan ve yapımı devam eden yatırım ve hizmetleri inceledi.

İlçe programı kapsamında ilk olarak Kolludere bölgesinde tamamlanan bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt yol çalışmasını inceleyen Karakaya, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından Kolludere Jandarma Karakolu'nu ziyaret eden Karakaya, Horozdere grup köy yolunda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Hizan Kaymakamlığını ziyaret eden Karakaya, ilçede yapımı süren yarı olimpik yüzme havuzu ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası'nda incelemelerde bulunarak projelerde gelinen son durumu değerlendirdi.

Gençlik Merkezi'ne de gelen Karakaya, merkezde yürütülen faaliyetleri inceledi.

Hizan Güvenlik Korucuları Şehit ve Gaziler Derneği'nde şehit yakınlarıyla bir araya gelen Karakaya, programının son bölümünde ilçe merkezindeki esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

İnceleme ve ziyaretlerde Karakaya'ya, Hizan Kaymakamı Mete Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Belediye Başkanı Yahya Şam ile kurum müdürleri eşlik etti.

Kaynak: AA