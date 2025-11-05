Haberler

Bitlis Valisi Karakaya, Bal Dolum Tesisini Ziyaret Etti

Güncelleme:
Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Betav Bal Dolum ve Paketleme Tesisini ziyaret ederek bal üretimi ve coğrafi işaretleme süreci hakkında bilgi aldı. Karakaya, Bitlis balının kalitesi ve önemine vurgu yaptı.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) Balcılık ve Arıcılık AŞ'yi ziyaret ederek bal dolum ve paketleme aşamalarını inceledi.

Bitlis-Diyarbakır kara yolundaki bal dolum ve paketleme tesisine giden Karakaya, tesisin faaliyetleri hakkında BETAV Bitlis Şube Başkanı Güven Güngördü'den bilgi aldı.

Tesiste bal dolum ve paketleme çalışmalarını inceleyen Karakaya, basın mensuplarına, balın kentin en önemli ve özellikli ürünlerinden biri olduğunu söyledi.

Zengin floraya sahip kentin yüksek yaylalarında üretilen balın çok özellikli ve kaliteli olduğunu belirten Karakaya, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede bu yıl içinde Bitlis balı coğrafi işaret aldı ve aynı zamanda ilimizden Avrupa'ya ilk ihracat yapıldı. Bitlis hem nicelik hem de kalite itibariyle ülkemizin en önemli bal üreten illerinden biri. Bu ürünü hem ülkemiz hem de dünyayla paylaşabilecek çalışmalar içindeyiz. Yaklaşık 5 bin metrekare kapalı alanı olan BETAV Bal Dolum ve Paketleme Tesisinde çalışmalar devam ediyor. Umut ediyoruz ki markalaşmayla Bitlis balını çok daha iyi bir noktaya taşıyacağız. Bitlisli arıcılarımız bu konuda daha verimli ve bereketli bir döneme girecekler."

Kentte eğitim, sağlık, sosyal hizmetler ve birçok alanda desteklerini yoğun şekilde hissettikleri Eren Holding'e, BETAV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren'e ve Eren ailesine teşekkür eden Karakaya, tesisin en iyi şekilde işlemesini umut ettiklerini ve her zaman yanlarında olacaklarını vurguladı.

Bitlis'in balının sadece bir gıda değil aynı zamanda şifa kaynağı olduğunu ifade eden Karakaya, "Türkiye'de karakovan sayısında birinci, bal üretiminde ise on ikinci sıradayız. Daha ileri seviyeye geçmek için elimizden geleni yapacağız. Coğrafi işaretin ardından bu konudaki çalışmalar daha da hızlanacak. Arıcılık ve bal üretimi yapan hemşehrilerimize bereketli bir sezon diliyorum." diye konuştu.

Karakaya'ya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, Emniyet Müdürü Koray Şensoy, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Bitlis İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Caner Güngördü ve bazı kurum amirleri eşlik etti.

