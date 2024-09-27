Üye Girişi
Haberler

Bitlis Valisi Ahlat'ta Tarihi Ziyaretlerde Bulundu

Bitlis Valisi Ahlat'ta Tarihi Ziyaretlerde Bulundu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı ve Abdurrahman Gazi Türbesi'ni ziyaret ederek, yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali, Ahlat'ın kültürel önemine vurgu yaptı.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti, görevlilerden bilgi aldı.

Ziyaretlerde bulunmak üzere ilçeye gelen Karakaya, Ahlat Ulu Cami'de cuma namazını kıldı, vatandaşlarla bir araya geldi.

Daha sonra Abdurrahman Gazi Türbesi'ni ziyaret eden Karakaya, Selçuklu Meydan Mezarlığı'na geçti. Tarihi mezarlıkta yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları hakkında kazı başkanı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz ve Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek'ten bilgi alan Karakaya, gazetecilere, Ahlat'ta yürütülen güzel faaliyetlerin devamı ve daha da geliştirilmesi için çaba göstereceklerini söyledi.

Bitlis'in kadim bir kent olduğunu belirten Karakaya, "Bitlis'imizin çok güzide özellikleri var. Bunlardan en önemlileri de belki Ahlat'ta. Selçuklu Meydan Mezarlığı, Anadolu'daki adeta ilk Türk mührü olarak dikkat çekiyor. Gerek Sayın Cumhurbaşkanı'mız gerekse bakanlıklarımız, devletimizin büyükleri buraya ziyadesiyle önem veriyor. Çünkü biz kültürümüzle, tarihimizle varız ve var olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kentte ilk ziyaretini Ahlat ilçesine yaptığını ifade eden Karakaya, şöyle devam etti:

"Buradaki ruhani hava ve manevi atmosfer oldukça etkileyici. Bugüne kadar bu güzide yere hizmet veren bütün devlet görevlilerimize, siyasilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bundan sonra da burayı layık olduğu noktaya getirmek için gayret sarf edeceğiz. Türkiye'deki ve dünyadaki kültüre, tarihe meraklı vatandaşlarımızı değerlerine sahip çıkmak için burayı ziyaret etmeye ve bu güzel atmosferi teneffüs etmeye davet ediyorum."

Tarihi mezar taşlarının önünde fotoğraf çektiren Karakaya'ya, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, İl Özel idaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker ve kurum amirleri eşlik etti.

Kaynak: AA / Serdar Adıyaman - Güncel

Yerel Haberler Ahmet Karakaya Kültür Sanat Selçuklu Politika Güncel bitlis Yaşam Ahlat

İsrail ordusundan yeni saldırı! Hizbullah'ı kalbinden vurdular

Hedef aldıkları isim çok kritik

 BM'de utanç günü! Elinde on binlerce masumun kanı olan Netanyahu dünyaya seslendi

BM'de kürsüye çıkan Netanyahu, yaptıkları katliamı aklamaya çalıştı

 Katliamcı Netanyahu'ya büyük şok! BM kürsüsünde konuşurken salonu terk ettiler

Netanyahu'ya BM'de büyük şok! Yalanlarını dinlemek istemediler
Öldürüleceğini düşünen Rus askeri, Ukrayna İHA'sından yardım eli

Öldürüleceğini düşünen Rus askeri, hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kısa havalı nickler! En yeni İngilizce nickler, nickname önerileri MasterChef eleme adayları kim? 27 Eylül Cuma bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 27 Eylül Cuma bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? İsmail Hakkı Pekin kimdir? İsmail Hakkı Pekin kaç yaşında, nereli? İsmail Hakkı Pekin hayatı ve biyografisi! MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 27 Eylül Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Sergen Yalçın hangi takıma gitti? Sergen Yalçın hangi takımı çalıştırıyor (Schalke 04)? 28-29 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 28-29 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Kötü Kan 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 27 Eylül Kötü Kan yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Cuma hangi diziler var? 27 Eylül Cuma TV'de bu akşamki diziler Kızılcık Şerbeti 70. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 27 Eylül Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });