Bitlis Valiliğinde yangın tatbikatı yapıldı

Bitlis Valiliğinde doğal afetlere karşı hazırlık ve farkındalığın artırılması amacıyla yangın tatbikatı düzenlendi.

Valilik binasında gerçekleştirilen tatbikatta, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'nın yangın butonuna basmasıyla alarm verildi.

Bunun üzerine binada bulunan Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ile personel, itfaiye ve AFAD İl Müdürlüğü ekiplerince tahliye edilerek bahçedeki güvenli alana götürüldü.

Tatbikat kapsamında itfaiye ekiplerince yangına müdahale yöntemlerine ilişkin katılımcılara uygulamalı bilgi verildi.

Vali Karakaya, gazetecilere, doğal afetlere karşı her zaman tedbirli ve hazırlıklı olunması amacıyla bu tür tatbikatları yaptıklarını söyledi.

Afetlerin hiç kimsenin istemediği üzüntü verici gerçekler olduğunu belirten Karakaya, "Deprem, sel, yangın, heyelan ve çığ gibi afetlere yönelik hazırlık çalışmalarımızı ilgili kurumlarımızla yürütüyoruz. Bu çerçevede gerçekleştirdiğimiz tatbikatla yangın konusundaki farkındalığı artırmak ve kurumlarımızın hazırlıklarını gözden geçirmek istedik." diye konuştu.

2025-2026 döneminde kent genelinde 25 otel, 58 okul ve pansiyon, 59 fabrika, 19 Kur'an kursu ile 100 civarında kamu kurumu ve konukevinin yangına karşı hazırlık durumlarının denetlendiğini ifade eden Karakaya, şunları kaydetti:

"Denetimlerde eksikliklerini tespit ettiğimiz kurumlara eksikliklerini gidermeleri için yazılarını yazdık. Afetlere ne kadar hazırlıklıysak idare etmemiz o kadar kolaylaşıyor. Riski azaltmak, afetler öncesinde hazırlık yapmak hayati önem taşıyor. Bu çerçevede kamu kurumlarımız başta olmak üzere özel firmaların yangın veya diğer afetlere yönelik hazırlıklarını elimizden geldiğince denetliyoruz. Bu bilinci artırmaya gayret ediyoruz. Rabbim ülkemizi ve kadim şehrimiz Bitlis'i her türlü afetlerden muhafaza eylesin."

Kaynak: AA