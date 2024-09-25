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Bitlis Valiliği: Tatvan'da 4,5 Büyüklüğündeki Depremde Olumsuz Durum Yok

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Bitlis Valiliği, Tatvan ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum yaşanmadığını duyurdu ve ilgili ekiplerin saha taramalarına başladığını bildirdi.

Bitlis Valiliği : "Şu ana kadar bize ulaşan olumsuz bir durum bulunmamaktadır"

BİTLİS - Bitlis Valiliği, Tatvan ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum yaşanmadığını duyurdu.

Bitlis Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Tatvan ilçesinde saat 14.50'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kuruluşlarımızın ekipleri, saha taramalarına vakit kaybetmeden başlamıştır. Şu ana kadar bize ulaşan olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Gelişmeler yakından takip edilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

(RGK-HO-MSA-Y)

Bitlis Valiliği: Tatvan'da 4,5 Büyüklüğündeki Depremde Olumsuz Durum Yok
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP GÖKHAN KILIÇ - Güncel

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