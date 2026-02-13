Bitlis'te özel gereksinimli öğrenciler Avusturya'ya gidecek
Bitlis'te özel gereksinimli öğrenciler, Erasmus+ programı kapsamında Avusturya'nın Viyana şehrini ziyaret edecek. Okul müdürü, bu tür projelerin öğrencilere hem mesleki hem de kişisel gelişim imkanı sunduğunu vurguladı.
Kentte yürütülen projelerle özel gerekinimli öğrenciler, yurt dışı deneyimi yaşıyor.
Ahmet Eren Özel Eğitim Meslek Okulu'ndan 6 özel gereksinimli öğrenci ile 5 öğretmen, Erasmus+ programı kapsamında Avusturya'nın başkenti Viyana'yı gezecek.
Öğrenciler, seyahat öncesi İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya'yı ziyaret etti.
Kaya, projelerin öğrencilerin hem mesleki hem de kişisel gelişimine önemli katkı sunduğunu belirtti.
Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel