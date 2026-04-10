Bitlis'te zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Bitlis'te etkili kar yağışı nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve trafik polisleri sevk edildi.
Kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğü kentte, çevre yolunda kontrolden çıkan 4 tır ve 2 otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, trafik polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçlarda yaralanan 7 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Bir süre ulaşıma kapanan çevre yolu, araçların kaldırılmasının ardından açıldı.
Kaynak: AA / Şener Toktaş