Bitlis'te Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Operasyonu
Bitlis'te polisin durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada, vücutlarına sarılı halde 10 kilo 190 gram metamfetamin ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.
BİTLİS'te polisin durdurduğu yolcu otobüsünde yabancı uyruklu 2 kadının yapılan üst aramalarında vücutlarına sarılı 10 kilo 190 gram mematfetamin ele geçirdi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan ilçe girişindeki arama kontrol noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı. Durumunda şüphelendikleri iki yabancı uyruklu kadının yapılan üst aramasında vücutlarına sarılı vaziyette toplam ağırlığı 10 kilo 190 gram gelen metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan kadınlar emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.