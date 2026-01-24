Haberler

Bitlis'te 4 polisin yaralandığı kaza kamerada

Bitlis'te 4 polisin yaralandığı kaza kamerada
Güncelleme:
Bitlis'te meydana gelen kazada, bir yolcu otobüsü polis kontrol noktasındaki kulübeye çarptı. Kazada 4 polis memuru hafif yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

BİTLİS'te yolcu otobüsünün polis kontrol noktasındaki kulübeye çarptığı ve 4 polis memurunun hafif yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında kent girişindeki Arıcılık mevkisinde meydana geldi. Diyarbakır'dan Van'a seyir halinde olan, Casim Demir yönetimindeki 46 AEG 334 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak polis kontrol noktasındaki kulübeye çarptı. Kazada, kulübede bulunan 1'i kadın, 4 polis memuru yaralandı. Ambulanslarla hastaneye götürülen polis memurlarının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

