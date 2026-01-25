Haberler

Bitlis'te çatılarda biriken karlar temizleniyor

Bitlis'te çatılarda biriken karlar temizleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışının ardından, tehlike oluşturan kar kütleleri belediye zabıta ekiplerinin uyarısı sonrasında bina sahipleri ve iş yeri işletmecileri tarafından temizlenmeye başlandı. Ekipler, yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde önlem aldı ve temizlik çalışmaları yapıldı.

BİTLİS'te etkili olan yoğun kar yağışının ardından binaların çatılarında biriken ve tehlike oluşturan kar kütleleri, belediye zabıta ekipleri tarafından yapılan uyarı anonsları sonrası bina sahipleri ve iş yeri işletmecileri tarafından temizlemeye başlandı.

Kent merkezinde özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda, çatılardan düşebilecek kar yığınlarına karşı önlem alındı. Zabıta ekipleri, iş yeri sahipleri ile bina sakinlerini uyararak temizlik yapılmasını istedi. Uyarılarının ardından bazı bina sahipleri çatılardaki karları kendi imkanlarıyla temizlerken, bazıları ise ücretli işçiler tutarak çalışma yaptırdı. İşçiler, bellerine bağladıkları iplerle çatılardaki karları temizledi.

Temizlik sırasında çatılardan atılan kar kütleleri, belediye ekipleri tarafından belirlenen noktalarda toplanarak kamyonlarla kent dışına taşındı. Yetkililer, vatandaşların özellikle bina saçakları ve çatı altlarında yürürken dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı

İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Kayıp olarak aranıyordu, kara gömülmüş araçtan cesedi çıktı

Kara gömülmüş otomobilde korkunç manzarayla karşılaştılar
Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti

Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü

MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç yürekleri ağza getirdi
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
5 günlük bebeği engelli bırakan vicdansız hemşire teslim oldu

Vicdansız hemşire için hesap vakti
Lider Bursaspor'da sürpriz ayrılık

Süper Lig şampiyonu, lider durumdayken hocasını yolladı