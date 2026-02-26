Haberler

Bitlis'te eğitimi kar engeli

Bitlis'te eğitimi kar engeli
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle 27 Şubat Cuma günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Tüm okullar ve eğitim kurumlarında eğitim-öğretim yapılmayacak.

BİTLİS'te yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime 27 Şubat Cuma günü ara verildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Cuma günü eğitime 1 gün ara verildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Öğrenci ve vatandaşların can ve mal güvenliği göz önünde bulundurularak, 27 Şubat 2026 Cuma günü Bitlis il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Bu kapsamda; tüm okullar, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretim yapılmayacak. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0–6 yaş arası çocuğu bulunan anneler, malul, hamile ve engelli çalışanlar ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz

Görüşme yeri değişti! İran, Trump'ın olmazsa olmaz şartını reddetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike

Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
Ayrılık 5 gün içerisinde resmileşecek! Diego Carlos'a sürpriz talip

Yıldız oyuncu, 5 gün içinde takımdan tamamen ayrılacak
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay

Bakan Gürlek açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
Hakan Çalhanoğlu, Inter ile ipleri tamamen kopardı

İpleri tamamen kopardı
Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike

Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
Oyunculuğu bırakıp EYT'li olmuştu! Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı

Fenomen dizinin unutulmaz yıldızı yıllar sonra ortaya çıktı
Alev alev yanan araca antifriz döküp söndürmeye çalıştı

Alev alev yanan aracı, en olmadık şeyle söndürmeye çalıştı