Haberler

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollar ağır vasıta trafiğine kapatıldı

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollar ağır vasıta trafiğine kapatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştı. 180 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Valilik, ağır vasıtaların belirli yolları kullanmalarını geçici olarak yasakladı.

BİTLİS'te etkisini artıran kar yağışı nedeniyle bazı yolların ağır vasıta trafiğine kapatıldığı duyuruldu. Ayrıca kent merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetre, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştığı bildirildi.

Bitlis'te etkisini artıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetre, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştı. Kar yağışı sonrası kent genelinde 180 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Bitlis Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Baykan-Bitlis Devlet Yolu, Muş-Bitlis Devlet Yolu, Ahlat-Tatvan Devlet Yolu ile Reşadiye-Tatvan Devlet Yolu'nda TIR ve kamyon türü ağır vasıtaların trafiğe çıkmasına geçici olarak izin verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, "Seyir güvenliğinin tehlikeye düşmemesi ve yolların kapanmaması için sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları, trafik kurallarına riayet etmeleri ve dikkatli olmaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları hususu önemle duyurulur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak

Bu sefer vatandaşın istediği olmadı! Yeni yılla birlikte zam geliyor
Serbest bırakılan Sercan Yaşar'dan 'Mehmet Akif Ersoy' açıklaması

Ersoy'la ilgili söyledikleri çarpıcı: Bu soruşturmaya kadar...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
Dünyaevine giren Samet Akaydin'ın nikah şahitleri Fenerbahçelileri kızdırdı

Samet Akaydin'ın nikah şahitleri Fenerbahçelileri epey kızdırdı
Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var

Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var
Yıllar sonra geri dönebilir! Fenerbahçe'den Mert Günok sürprizi

Fenerbahçe'den yılın sürprizi! Tam 10 sezon sonra geri dönüş
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
MHP lideri Bahçeli: Günümüzün Süleyman'ı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı benzetme alandakileri coşturdu
Ela Rumeysa Cebeci'nin spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç

Spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç