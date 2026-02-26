Haberler

Bitlis'te yoğun kar yağışı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BİTLİS'te etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

BİTLİS'te etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Kent merkezinde kar kalınlığı 13 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 25 santimetre olarak ölçüldü.

Bitlis'te kar yağışı şehir merkezinde etkisini artırırken, 2 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Yetkililer, hava sıcaklıklarının gece saatlerinde sıfırın altına düşeceğini belirterek, vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Öte yandan meteoroloji verilerine göre; Bitlis'te kasım ve şubat ayları arasında toplam 601 santimetreye ulaşan kar yağışı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler

O artık vali değil: İşte kontrolü altında olacak kritik birimler
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi

Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
Ronaldo, İspanyol kulübünü satın aldı

Her erkeğin hayali olan şeyi bir çırpıda yaptı
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler

O artık vali değil: İşte kontrolü altında olacak kritik birimler
İngiltere'den video çekip Türkiye'de yaşanan olaya isyan etti: Burada bir kere bile görmedim

İngiltere'den video çekip Türkiye'de yaşanan olaya isyan etti
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

Altın yatırımcısını uyardı: Dananın kuyruğu kopacak, öğlene kadar...