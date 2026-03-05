Bitlis'te Yeşilay Haftası etkinliklerle kutlanıyor
Bitlis'te, 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında stantlar kurularak bağımlılığa karşı farkındalık oluşturuluyor. Tatvan Yaşam Alış Veriş Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Yeşilay'ın çalışmaları tanıtıldı ve vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
Bitlis'te Yeşilay Haftası dolayısıyla etkinlikler yapılıyor.
Bitlis Yeşilay Şubesinin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinliklerle kutlanıyor.
Tatvan Yaşam Alış Veriş Merkezi'nde kurulan stantta, Yeşilay'ın çalışmaları anlatıldı.
Bağımlılığa karşı farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara bilgi veren ekipler, bilgilendirici broşür dağıttı.
Kaynak: AA / Şener Toktaş