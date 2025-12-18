Haberler

Bitlis'te kaçak göçmen operasyonu: 2 göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

Güncelleme:
Bitlis'te jandarma ekipleri, yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmiş 2 Afgan kaçak göçmeni yakaladı. Operasyonda bir organizatör gözaltına alındı ve tutuklandı.

BİTLİS'te jandarma ekiplerinin yaptığı arazi arama çalışmalarında yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 2 kaçak göçmen yakalandı, gözaltına alınan 1 organizatör şüphelisi tutuklandı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Tatvan ilçesi kırsalında arazi arama çalışması yaptı. Ekiplerin boş arazide yaptığı arama çalışmalarında Afganistan uyruklu 2 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı belirlenen 1 kişi de gözaltına alındı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatör ise sek edildiği mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
