Bitlis'te Vakıf Geleneği: Yaşlı Kadının Evi Temizlendi

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, İsmail Çelebi Bin Mehmed Çelebi Vakfının vakfiyesinde yer alan hayır şartı kapsamında yaşlı bir vatandaşın evinde temizlik çalışması yapıldı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bitlis'te yaşayan yaşlı kadının evindeki yaşam alanları ekipler tarafından temizlenerek düzenlendi.

Çalışmayla yaşlı kadının daha temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşamını sürdürmesine katkı sağlandı.

Çalışmanın, geçmişten günümüze aktarılan vakıf kültürünün yaşatılması ve ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımların sürdürülmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Kaynak: AA