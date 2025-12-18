Haberler

Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Güncelleme:
Bitlis'in Güroymak ve Tatvan ilçelerinde jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 5'i tutuklandı. Operasyonda metamfetamin ve sentetik kannabinoid gibi maddeler ele geçirildi.

BİTLİS'in Güroymak ve Tatvan ilçelerinde jandarma ekiplerince, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde metamfetamin, peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid ile 15 bin TL para ele geçirildi.

Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Tatvan ve Güroymak ilçelerinde belirlenen 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 5 litre sıvı metamfetamin, 20 gram metamfetamin, bin 500 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 3 cep telefonu ile 15 bin TL nakit para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
