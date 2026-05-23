Kayseri'de kayınpeder ile damat arasında silahlı kavga: 2'si ağır 3 yaralı

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde D.K., kızıyla boşanma aşamasında olduğu öne sürülen damadı E.D. (37) ile arkadaşı M.K.'yi (24) silahla yaraladı. Çıkan kavgada kendisi de bıçakla yaralanan D.K., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Oruçreis Mahallesi Karpuzatan Caddesi'ndeki bir binanın otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, D.K. ile kızıyla boşanma aşamasında olan damadı E.D. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında E.D. ve yanındaki arkadaşı M.K. silahla, D.K. ise bacağından bıçaklanarak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan E.D. ve M.K. Şehir Hastanesi'ne, D.K. ise Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, her iki hastane binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Tedavisinin ardından D.K. gözaltına alınırken, E.D. ve M.K.'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

