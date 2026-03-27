Haberler

Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te düzenlenen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı ve bunlardan 10'u tutuklandı. Operasyonda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis ve Tatvan cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Özel harekat timlerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, peçeteye emdirilmiş 1321 kullanımlık sentetik kannabinoid, 113 gram tütüne emdirilmiş sentetik kannabinoid ve 63 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

