Haberler

Bitlis'te uyuşturucu satıcılarına operasyon: 10 tutuklama

Bitlis'te uyuşturucu satıcılarına operasyon: 10 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te polisin 'torbacı' uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. Operasyonlarda bin 321 kullanımlık sentetik kannabinoid ve metamfetamin ele geçirildi.

BİTLİS'te polisin 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Bitlis ve Tatvan Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. 12 adrese eşzamanlı olarak düzenlenen ve özel harekat polislerinin destek verdiği baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve yapılan üst aramalarında bin 321 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 113 gram tütüne emdirilmiş sentetik kannabinoid ve 63 gram metamfetamin ele geçirildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüphelidan 10'u tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Rusya'dan benzin ihracatına yasak

İran'dan sonra dünya piyasalarını ateşe edecek bir karar da Rusya'dan
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'da çatışmalar haftalar içinde bitecek

Dünyanın beklediği açıklama! Trump'ın sağ kolu tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Batman Petrolspor ve Bursaspor, 1. Lig yolcusu

Şampiyonluk artık çok yakın! Adım adım 1. Lig'e geliyorlar
Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu

Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
Galatasaray'da futbolcuların günlerdir beklediği müjdeli haber geldi

Günlerdir beklenen müjde geldi
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza

Alkışlar Ticaret Bakanlığı'na! Bu rezilliği affetmediler
Batman Petrolspor ve Bursaspor, 1. Lig yolcusu

Şampiyonluk artık çok yakın! Adım adım 1. Lig'e geliyorlar
Ünlü ismin son hali yürek burktu: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor

Son hali içler acısı: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor
Sözünü tuttu, milli galibiyet şerefine 1000 lahmacun dağıttı

Milli galibiyet şerefine 1000 lahmacun dağıttı, sıradaki kişi şaşırttı