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Bitlis'te Uluslararası Kuaför Eğitimi Düzenlendi

Bitlis'te Uluslararası Kuaför Eğitimi Düzenlendi
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İran ve Rusya'dan gelen dört eğitmen, Bitlis'in Tatvan ilçesinde 25 kuaför ve güzellik uzmanına profesyonel makyaj, protez tırnak, saç renklendirme ve topuz şekillendirme teknikleri üzerine eğitim verdi. Eğitim programı katılımcılara sertifika verilecek şekilde 4 gün sürecek.

İran ve Rusya'dan gelen 4 eğitmen, Bitlis'in Tatvan ilçesinde farklı illerden 25 kuaför ve güzellik uzmanına eğitim verdi.

İlçedeki özel bir işletmede düzenlenen programda eğitmenler, profesyonel makyaj, protez tırnak, saç renklendirme ve topuz şekillendirme tekniklerini uygulamalı olarak anlattı.

Programı düzenleyen Hüseyin Yüksel, organizasyonun kadın kuaförü ve güzellik uzmanlarına yönelik olduğunu söyledi.

İran'dan 3 ve Rusya'dan bir eğitmenin programa katılım sağladığını belirten Yüksel, "Tatvan'da 4 gün boyunca profesyonel makyaj, protez tırnak, saç renklendirme ve topuz şekillendirme üzerine eğitimler verilecek. Ülkemizdeki farklı il ve ilçelerden gelen 25 kuaför ve güzellik uzmanına uygulamalı olarak eğitim programı düzenledik. Eğitim programı sonrası katılım belgesi vereceğiz." diye konuştu.

İran'ın Urumiye kentinden gelen eğitmenlerden Sahar Mirzaei de "Makyaj eğitimi veriyorum. Türkiye'deki farklı şehirlerde çok sayıda eğitime katıldım. Bugün de Tatvan'dayım ve buradaki arkadaşlarla çok güzel çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Servet Taşdemir - Güncel
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