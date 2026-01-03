Bitlis'te kar motoru trafik ekiplerine hız kazandırıyor

Kış mevsiminin çetin geçtiği Bitlis'te, trafik polisleri kar motoru sayesinde hızlıca görev bölgelerine ulaşıyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar ve buzlanmanın etkili olduğu kentte, polis ekipleri güvenli ulaşım için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karla kaplı ve araç ulaşımının güçleştiği güzergahlarda görev yapan ekipler, mahsur kalan sürücülerin yardımına koşuyor.

Yolu kapalı bölgelerde kar motoru kullanmaya başlayan ekipler, böylece daha hızlı ve etkin şekilde olay bölgelerine intikal ediyor.

Kar motoru sayesinde zamandan tasarruf eden ekipler, karda mahsur kalan sürücülerin yardımına ve acil müdahale gerektiren bölgelere kısa sürede ulaşma imkanı buldu.

Ekipler, kar motoruyla kış boyunca kesintisiz trafik hizmeti sunmayı amaçlıyor.