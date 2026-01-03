Haberler

Bitlis'te kar motoru trafik ekiplerine hız kazandırıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kış mevsiminde yoğun kar ve buzlanmanın etkili olduğu Bitlis'te, trafik polisleri kar motoru sayesinde zor koşullarda hızlıca olay yerine ulaşıyor. Ekipler, mahsur kalan sürücülere yardım ederek güvenli ulaşım sağlıyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Bitlis'te, trafik polisleri kar motoru sayesinde hızlıca görev bölgelerine ulaşıyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar ve buzlanmanın etkili olduğu kentte, polis ekipleri güvenli ulaşım için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karla kaplı ve araç ulaşımının güçleştiği güzergahlarda görev yapan ekipler, mahsur kalan sürücülerin yardımına koşuyor.

Yolu kapalı bölgelerde kar motoru kullanmaya başlayan ekipler, böylece daha hızlı ve etkin şekilde olay bölgelerine intikal ediyor.

Kar motoru sayesinde zamandan tasarruf eden ekipler, karda mahsur kalan sürücülerin yardımına ve acil müdahale gerektiren bölgelere kısa sürede ulaşma imkanı buldu.

Ekipler, kar motoruyla kış boyunca kesintisiz trafik hizmeti sunmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri

İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri
New York'ta ezan sesi duyan Türk doktordan duygusal paylaşım

Dünyaca ünlü yerde, ezan sesini ilk kez duyunca hemen kayda aldı
New York'un Belediye Başkanı Mamdani'den ilk gün hamlesi: İsrail'e destek kararları iptal

Göreve gelir gelmez aldığı ilk karar, Netanyahu'yu delirtecek
Merih Demiral'ın gol attığı maçtan sonra ortalık karıştı

Merih'in gol attığı maçtan sonra ortalık karıştı
İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri

İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri
Düzce açıklarında bir gün sonra bu kez de 353 kiloluk orkinos yakalandı

İki gün üst üste aynı şehrimizde yakalandı
12 saatte 1113 erkekle birlikte olmuştu! Son hareketi herkesi şaşkına çevirdi

12 saatte 1113 erkekle birlikte olmuştu! Son hareketi şaşkına çevirdi