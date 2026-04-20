Bitlis'te otomobille tırın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Olayda hayatını kaybedenlerin cenazeleri sağlık ekiplerine teslim edildi.

Mohammad Akbar yönetimindeki 41 AA 553 plakalı İran tırı, Tatvan-Van kara yolunun Düzcealan ve Kolbaşı köyleri mevkisinde karşı yönden gelen Bahattin Adıyan'ın kullandığı 06 DEF 867 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildeki Devlet Su İşleri (DSİ) Şube Müdürü Harun Yıldız ve sürücü Adıyan kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralanan sürücü Akbar ise Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AFAD ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan Yıldız ve Adıyan'ın cenazeleri, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Şener Toktaş
Pakistanlı kaynaklar 'Müzakere olacak' dedi, İran'dan yalanlama geldi

Ederson krizi! Tribünler ayaklandı, kararını verdi

Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim

Sirkte dehşet anları: Kafesinden kaçan kaplan seyircilerin arasına daldı

Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor

Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 15 kişi feci şekilde can verdi

Hurdaya dönen otobüsten cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
İran'da İsrail'e casusluk yaptığı iddia edilen 2 kişi idam edildi

Komşu casusların kalemini kırdı