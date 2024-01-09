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Bitlis'te TIR'da kaçak göçmen operasyonu: 24 kişi yakalandı

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Bitlis'te yol kontrolünde durdurulan bir TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 24 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 4 organizatörden 3'ü tutuklandı.

BİTLİS'te, yol kontrolünde durdurulan TIR'ın dorsesindeki gizli bölmede 24 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 4 organizatörden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Tatvan ilçesi girişindeki uygulama noktasında durdurulan TIR'da arama yaptı. TIR'ın dorsesinde oluşturulan gizli bölmede 24 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 4 organizatörden 3'ü, sevk edildiği mahkemede tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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