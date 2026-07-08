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Bitlis'te temmuz ayında karla mücadele

Bitlis'te temmuz ayında karla mücadele
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Bitlis'in Hizan ilçesinde 3 bin metre rakımlı Kolludere Yaylası'nda kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgede, İl Özel İdaresi ekipleri yolu ulaşıma açmak için çalışıyor.

BİTLİS'te temmuz ayında yüksek rakımlı bölgelerde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Hizan ilçesine bağlı yaklaşık 3 bin metre rakımdaki Kolludere Yaylası'nın yolunu ulaşıma açmak için Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle yoğun çalışma yürütüyor. Kış aylarında yağan yoğun karın henüz tamamen erimediği yaylada bazı noktalarda kar kalınlığı 2 metreyi bulurken, ekipler yolu ulaşıma açabilmek amacıyla çalışmalarına aralıksız sürdürüyor. Yolun ulaşıma açılmasıyla birlikte bölgedeki besiciler, hayvanlarını daha rahat bir şekilde otlatma alanlarına ulaştırabilecek. Bitlis İl Özel İdaresi yetkilileri, yüksek rakımlı bölgelerde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ihtiyaç duyulan noktalarda karla mücadele çalışmalarının süreceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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