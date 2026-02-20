Bitlis'te tefecilik operasyonu: 7 tutuklama

BİTLİS'te tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Bitlis merkez ile Güroymak ilçesinde tefecilik suçuna karışan 22 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca ve şarjör, 1 av tüfeği ve 4 dolu kartuş, 1 adet 7,65 milimetre çapında fişek, 24 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği ile çok sayıda çek- senet ve adi sözleşme ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan 4 şüpheli, salıverildi. Hakim karşısına çıkan 18 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı