Bitlis'te Tarım Aracı Devrildi: 8 Çocuk Yaralandı
Bitlis'in Yolalan beldesinde yokuştan inerken kontrolden çıkan tarım aracı devrildi ve 8 çocuk yaralandı. Kazada yaralanan çocuklar hastaneye kaldırıldı.
Bitlis'te "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 8 çocuk yaralandı.
Yolalan beldesinde yokuştan inerken kontrolden çıkan tarım aracı devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan yaşları 15-16 arasında değişen 8 çocuk, Hizan ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.
Tatvan ilçesinde de Mehmet Tirel'in kullandığı 15 DN 996 plakalı otomobil, refüjdeki direğe çarptı.
Kazada sürücü hafif yaralandı, araçta ise hasar oluştu.