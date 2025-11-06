Bitlis'te Sonbahar Renk Cümbüşü

BİTLİS'te doğa, sonbaharın renklerine büründü. Değirmenaltı köyünde yaşanan renk cümbüşü, dronla görüntülendi.

Yüksek dağları, derin vadileri, gölleri ve ormanlık alanlarıyla her mevsim ayrı bir güzellik sunan Bitlis kırsalında, sonbaharla birlikte renk cümbüşü yaşanıyor. Değirmenaltı köyünde, sonbaharla beraber renklerin bin bir tonu dron kamerasına yansıdı. Köyün çevresindeki ağaçların sararan yaprakları ve büründükleri farklı renk tonlar, fotoğraf tutkunlarına eşsiz kareler sunuyor.