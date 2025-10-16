Bitlis'te Sigara Bırakma Polikliniği Hizmete Açıldı

Bitlis Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde, Sigara Bırakma Polikliniği hizmete açıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Taş Mahallesi'ndeki Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde tütün bağımlılığıyla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla kurulan poliklinikte, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara ücretsiz danışmanlık hizmeti ve bilimsel temelli tedavi yöntemleri sunuluyor.

Uzmanlarla yürütülen çalışmalarda, özel tedavi planları uygulanarak sürecin daha etkili ve sürdürülebilir olması amaçlanıyor.

Poliklinikten hizmet almak isteyenler, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden ya da ilgili telefon numaraları aracılığıyla randevu oluşturabiliyor.