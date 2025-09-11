Şehit Bünyamin Barlık için Mevlit Düzenlendi

Bitlis'te Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2023'te arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Bünyamin Barlık için mevlit okutuldu.

Valiliğin, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşıma göre, İçmeli Köyü Camisi'nde düzenlenen programda Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okundu, şehit için dualar edildi.

Programa katılan Vali Ahmet Karakaya, şehide Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi, milletin birlik ve beraberliğinin daim olması temennisinde bulundu.

Karakaya, programın ardından şehidin ailesini ziyaret etti, İçmeli Köyü İlkokulu'na geçerek öğrencilerle bir araya geldi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, Tatvan 10. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Sertaç Özkal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak ve AK Parti Tatvan İlçe Başkanı Erhan Ayaz katıldı.