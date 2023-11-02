Bitlis'te Peynir Bidonunda Metamfetamin Operasyonu

Bitlis'te polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda peynir bidonunda 3 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 kişi gözaltına alındı.

BİTLİS'te polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda peynir bidonunda 3 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün kent merkezindeki bir iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda peynir bidonunda 3 parça halinde 3 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alandı.