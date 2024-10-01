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Bitlis'te Otobüste 900 Altın Sikke Ele Geçirildi

Bitlis'te Otobüste 900 Altın Sikke Ele Geçirildi
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, peynir bidonunda Helenistik Dönem'e ait 900 altın sikke bulundu. 2 şüpheli gözaltına alındı.

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, peynir bidonunun içerisinde Helenistik Dönem'e ait 900 adet altın sikke ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Adilcevaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir yolcu otobüsünü durdurup, arama yaptı. Otobüste yapılan aramada, 2 yolcuya ait olduğu belirtilen peynir bidonunun içerisinde Helenistik Dönem'e ait 900 adet altın sikke ele geçirildi. 2 şüpheli, '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet' suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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