Bitlis'te tıra çarpan otobüsteki 8 kişi yaralandı
Bitlis-Baykan kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, 34 ARB 621 plakalı otobüs, 66 KT 073 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada 8 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Bitlis'te tıra arkadan çarpan otobüsteki 8 kişi yaralandı.
Bitlis-Baykan kara yolu Döşkaya köyü mevkisinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 ARB 621 plakalı otobüs, 66 KT 073 plakalı tıra arkadan çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otobüsteki 8 kişi, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Şener Toktaş