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Bitlis'te Öğrencilere Gökyüzü Gözlem Etkinliği Düzenlendi

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Bitlis'in Güroymak ilçesinde Gölbaşı Ortaokulunda öğrencilere yönelik gökyüzü gözlem etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler, Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen'in yanıtladığı sorularıyla birlikte teleskopla gökyüzünü gözlemleme fırsatı buldu. Okul müdürü Çetin Kuşçu, etkinliklerin öğrencilerin bilimsel merakını artırmak ve farklı deneyimler sunmak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde öğrencilere yönelik gökyüzü gözlem etkinliği düzenlendi.

Gölbaşı Ortaokulunda yapılan konferansa katılan Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Okulda açılan sergiyi gezen öğrenciler, daha sonra Önen'in beraberinde getirdiği teleskopla gökyüzünü gözlemleme fırsatı buldu.

Okul müdürü Çetin Kuşçu, bu tür etkinliklerle öğrencilerin bilimsel merakını artırmak ve onlara farklı deneyimler sunmak istediklerini söyledi.

Katkılarından dolayı Önen'e teşekkür eden Kuşçu, "Öğrencilerimizin bu etkinlikten çok keyif aldıklarını ve unutamayacakları bir anı olarak hatırlayacaklarını düşünüyorum. Okulumuzda düzenlenen etkinlik öğrencilere hem eğitici hem de eğlenceli bir deneyim sunarak astronomi ve bilimle olan bağlarını güçlendirdi. Bu tür etkinliklerin devam etmesi öğrencilerin bilimsel gelişimine büyük katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Güroymak Gölbaşı Bitlis Eğitim Güncel Haberler

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