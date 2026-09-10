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Bitlis'te mobil sağlık ekiplerinden sahada sağlık hizmeti

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Bitlis'te Halk Sağlığı Haftası kapsamında mobil sağlık ekiplerince vatandaşlara yönelik koruyucu sağlık hizmetleri sunuldu.

Bitlis'te Halk Sağlığı Haftası kapsamında mobil sağlık ekiplerince vatandaşlara yönelik koruyucu sağlık hizmetleri sunuldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla merkez Değirmenaltı bölgesinde çalışma gerçekleştirildi.

Vatandaşların koruyucu sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşması ve sağlık konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla bölgede görev yapan mobil ekipler, vatandaşları bilgilendirdi.

Koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve toplumda sağlık bilincinin artırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA
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