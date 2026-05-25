Tatvan'da devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde kontrolden çıkan minibüs devrildi, sürücü Ercan Işık yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Ercan İşik yönetiminde 34 ZT 4397 plakalı minibüs, Tatvan-Van kara yolu Alacabük köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Servet Taşdemir