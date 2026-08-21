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Bitlis'te mezarlıkta çıkan yangın söndürüldü

Bitlis'te mezarlıkta çıkan yangın söndürüldü
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Bitlis'in Hizan ilçesinde mezarlıkta çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Bitlis'in Hizan ilçesinde mezarlıkta çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Esentepe Mahallesi'ndeki mezarlığın otluk alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Hizan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın, ekiplerin ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mezarlıkta ekiplerce soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: AA
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