Bitlis'te Metruk Bina Yıkıldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde riskli olduğu tespit edilen 6 katlı metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Adilcevaz Belediyesi, ilçe sakinlerinin şikayetleri üzerine, yıllar önce un fabrikası olarak inşa edilen ancak faaliyete geçmeyen 6 katlı binanın yıkımına yönelik çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler, çevre güvenliğini aldıktan sonra kontrollü olarak atıl durumdaki binayı yıktı.

Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, vatandaşların güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

İlçede olumsuz görüntü oluşturan yapıların ortadan kaldırıldığını belirten Akbaba, şunları kaydetti:

"15 gün önce de 5 katlı bir binanın yıkımını gerçekleştirdik. Bugün de un fabrikası olarak tasarlanmış fakat hiç faaliyet göstermeyen metruk binanın yıkımını yaptık. Hem ruhsatsız hem de riskli durumda olan yapıyla ilgili vatandaşlardan sürekli şikayetler alıyorduk. Yıkımı sorunsuz tamamladık. Riskli yapılarla ilgili çalışmalarımız devam edecek."