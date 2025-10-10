Bitlis'te Metruk Bina Kontrollü Şekilde Yıkıldı

Bitlis'te uzun süredir kullanılmayan ve çevre güvenliği açısından risk oluşturan metruk bina, belediye ekiplerince kontrollü şekilde yıkıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte risk oluşturan metruk yapıların yıkılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, kent merkezinde uzun süredir kullanılmayan binanın yıkımı yapılarak hem vatandaşların güvenliği sağlandı hem de kent estetiği açısından oluşan olumsuz görüntü ortadan kaldırıldı.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kentin tarihi dokusunu koruyarak modern yaşamla buluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Tanğlay, "Şehrimizin her taşı ve sokağı geçmişin izlerini barındırıyor. Bu değerleri geleceğe taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.