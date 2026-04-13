Arda Turan'dan Ukrayna sorusuna dikkat çeken 'Kürtçe' benzetmesi

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Ukrayna halkına yönelik yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Duygusal ifadeler kullanan Turan’ın, verdiği örnek ve kurduğu cümleler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

DUYGUSAL SÖZLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Ukrayna ile ilgili yöneltilen bir soruya içtenlikle yanıt veren Arda Turan, konuşmasında empati ve insanlık vurgusu yaptı. Tecrübeli teknik adam, insanların duyguları anlaması için aynı dili konuşmasına gerek olmadığını ifade etti.

“GÖNÜL YARASI” ÖRNEĞİYLE ANLATTI

Turan, açıklamasında Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından “Gönül Yarası” filmine atıfta bulundu. Filmde Meltem Cumbul’un yer aldığı bir sahneyi hatırlatan Turan, Kürtçe bir şarkı duyulduğunda karakterin gözyaşlarına hakim olamadığını dile getirdi.

Söz konusu sahnede geçen “Bu şarkıda ağlamak için Kürtçe bilmeye gerek yok” ifadesinin kendisini derinden etkilediğini belirten Turan, bu örnek üzerinden duyguların evrenselliğine dikkat çekti.

UKRAYNA HALKIYLA EMPATİ KURDU

Arda Turan, Ukrayna halkına yönelik hislerini de aynı çerçevede değerlendirdi. “Sizi anlamam için Ukrayna vatandaşı olmama ya da dilinizi bilmeme gerek yok” diyen Turan, yaşanan acıları hissetmek için ortak bir dile ihtiyaç olmadığını vurguladı.

Konuşması sırasında zaman zaman duygulanan Turan’ın ifadeleri, hem stüdyodakiler hem de ekran başındaki izleyiciler üzerinde etkili oldu.

“BAZEN HİSLER KONUŞUR”

Sözlerini daha da derinleştiren Arda Turan, insanların aynı ırktan ya da kültürden gelmesinin duyguları anlamak için şart olmadığını belirtti. “Bazen hisler konuşur” diyen Turan, empati duygusunun evrensel olduğuna dikkat çekti.

GÜNDEM OLDU

Turan’ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı deneyimli teknik adamın açıklamalarını anlamlı ve etkileyici buldu. Paylaşımlar kısa sürede binlerce etkileşim aldı.