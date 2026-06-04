Haberler

Bitlis'te Kuran Okuma Yarışması Bölge Finali

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali gerçekleştirildi.

Bitlis'te Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şubesi koordinesinde Said-i Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yapılan yarışmada öğrenciler hünerlerini sergiledi.

Yarışmada Güroymak Şehit Er Fevzi Güngör Ortaokulu öğrencisi Abdulmenav Olğun birinci, Mardin Kızıltepe İnkılap Ortaokulu öğrencisi Abdurrahman El-Abo ikinci, ?Diyarbakır Kayapınar Taban Canaydın Ortaokulu öğrencisi Mustafa Yaşar da üçüncü oldu.

Yarışmayı, İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Selman Ekici, öğretmen ve öğrenciler izledi.

Kaynak: AA / Şener Toktaş
Ankara'da NATO zirvesi alarmı! İşte şehir genelinde alınan kararlar

O tarihlerde tüm konserler iptal, 9 ilçede de memurlar izne çıkıyor
Kene kabusu can aldı! 15 yaşındaki çocuk böyle defnedildi

Kabus can aldı! 15 yaşındaki çocuk kepçeyle defnedildi
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel’de AYM’nin 'süresiz nafaka' kararına ilk yorum

AYM'nin 'süresiz nafaka' kararına Meclis'ten ilk yorum
Frankfurt'ta korku dolu anlar: Lufthansa'nın Boeing 787-9 uçağının ön iniş takımı çöktü

Ya içinde yolcular olsaydı? Milyon dolarlık uçak burun üstü çakıldı!
Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Cezaevindeki Mükremin için yeni karar
Direksiyon başında can verdi, son anlarında faciayı önledi

Direksiyon başında can verdi, son anlarında faciayı önledi
5. kattan düşen 1,5 yaşındaki Ebrar, hayatını kaybetti

Daha 1,5 yaşındaydı! Küçük Ebrar'ın kahreden ölümü
Terme Belediye Meclis üyesinden tartışma yaratan paylaşım

Terme Belediye Meclis üyesinden tartışma yaratan paylaşım
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>