Bitlis'te bir köy kuduz nedeniyle karantinaya alındı

Bitlis'te bir köy kuduz nedeniyle karantinaya alındı
Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Kömürlü köyü, kuduz vakası nedeniyle karantinaya alındı. Yabani bir hayvan tarafından ısırılan köpekten alınan numunelerde kuduz tespit edilmesinin ardından, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köyde gerekli tedbirleri aldı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir köy kuduz nedeniyle karantinaya alındı.

İlçe merkezine 35 kilometre mesafedeki Kömürlü köyünde yabani bir hayvan tarafından ısırılan köpekten alınan numunelerde kuduz tespit edildi.

Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince köyde karantina uygulaması başlatıldı.

Canlı hayvan giriş ve çıkışlarının yasaklandığı köyde tedbirler alındı.

Kaynak: AA / Harun Nacar
