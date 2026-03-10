Haberler

Bitlis'te köy yoluna çığ düştü

Güncelleme:
BİTLİS'in Hizan ilçesi Karbastı köyünün yolunda çığ düştü.

BİTLİS'in Hizan ilçesi Karbastı köyünün yolunda çığ düştü. Yol metrelerce karla kaplanırken, köye ulaşım da geçici olarak durdu.

Bitlis'te kar yağışının durmasının ardından merkeze yaklaşık 75 kilometre uzaklıktaki Hizan ilçesinin Karbastı köyü yoluna dün akşam saatlerinde çığ düştü. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri sevk edildi. Çalışmalarla yolda biriken metrelerce kar temizlenip, köy yolu yeniden ulaşıma açıldı. Yetkililer, çığ riskinin devam ettiğini özellikle kırsal bölgelerde yaşayanları, çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan, Bitlis'te 2 gün boyunca etkili olan kar yağışı sonrası kapanan 300 köy yolundan 269'u tekrar ulaşıma açıldı. Halen kapalı olan 31 köy yolunun açılması için de İl Özel İdaresi'ne ait 10 ayrı şantiyede bulunan 90 personel ve 70 iş makinesi ile çalışmalar sürdürülüyor.

