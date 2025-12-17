Haberler

Bitlis'te "Gönül Elçileri ve Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı" yapıldı

Bitlis'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Gönül Elçileri ve Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı'nda Vali Ahmet Karakaya, koruyucu ailelerin önemine dikkat çekti ve onlara destek olacaklarını belirtti.

Bitlis'te "Gönül Elçileri ve Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı" düzenlendi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde yapılan toplantıda Vali Ahmet Karakaya ve eşi Özlem Karakaya, koruyucu ailelerle bir araya geldi.

Vali Karakaya, çocukların sevgi, güven ve aile ortamında yetişmesinin hem toplumsal hem de vicdani bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Koruyucu ailelerin üstlendiği misyonun büyük bir fedakarlık ve gönül işi olduğunu belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Koruyucu aile olmak çocuğa sadece bir yuva sunmak değil, ona güven duygusunu yeniden kazandırmak ve geleceğe umutla bakmasını sağlamaktır. Devletimiz çocukların güvenli ve sağlıklı ortamlarda yetişmesini temel görev olarak görmektedir. Bu süreçte koruyucu ailelerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bir çocuğun hayatına dokunmak, aslında toplumun geleceğine dokunmaktır."

Toplantıya, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum amirleri ile korucuyu aileler ve çocuklar katıldı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
