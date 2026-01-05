Haberler

Bitlis'te yolu kapanan köydeki KOAH hastası ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Güncelleme:
Bitlis'in Hizan ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köydeki KOAH hastası, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı. İl Sağlık Müdürlüğü, helikopterin bölgeye yönlendirildiğini ve hastanın Tatvan Devlet Hastanesine götürüldüğünü bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yoğun kardan ulaşımın sağlanamadığı Bozpınar köyünde rahatsızlanan KOAH hastası için yardım istendi.

Bunun üzerine İl Sağlık Müdürü Şaban Ergene'nin koordinasyonunda talep edilen ambulans helikopter, bölgeye yönlendirildi.

Söz konusu bölgeye ulaşan helikopterle alınan hasta, Tatvan Devlet Hastanesine götürüldü.

Ergene, desteklerinden dolayı Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Van Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, ilgili kurumlara ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.




