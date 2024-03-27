Bitlis'te karla mücadele çalışması devam ediyor

BİTLİS - Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri kış mevsimi olduğu gibi mart ayında da karla mücadelesini sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde yoğun yağan kar yağışı sonrasında kapanan köy yolları, il özel idaresine ait ekipler tarafından açılıyor. En son yağan karla birlikte kentteki kar kalınlığı 64 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştı.

Kar yağışının durmasının ardından il özel idaresine ait ekipler, mesai gözetmeksizin yaptığı çalışmalarda 24 köy yolunu ulaşıma açtı. Kalan 51 köy yolunda da gün boyunca çalışmalar aralıksız devam etti. İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, mesai arkadaşları ile birlikte yarın sabaha kadar bütün köy yollarını yeniden ulaşıma açacaklarını söyledi. Aşit, "Dünden beri ilimizde etkili olan yoğun kar yağışından dolayı merkeze bağlı köylerimizin tamamına yakını kapalı durumdaydı. Dün akşam karın bir nebze durmasıyla beraber arkadaşlarımızla beraber dün akşamdan beri mesai gözetmeksizin sabaha kadar yol açma çalışmalarımızı sürdürdük. Yollarımızın yüzde seksenini açmış durumdayız Bitlis genelinde 60 iş makinesi ve 80 personelle karla mücadele çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Son yılların en şiddetli kışlarından birini dün yaşadık. Yüksek yerlerde bir metreyi aşan kar bulunmakta. Malumunuz Türkiye'de bazı bölgelerde denize girilirken biz burada halen karla mücadele çalışmasına devam ediyoruz. Vatandaşlarımız rahat olsunlar. Mesai arkadaşlarımızla, devletimizin tüm imkanlarıyla sahadayız. İnşallah yarın sabaha kadar bütün köy yollarımızı