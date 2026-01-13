Haberler

Bitlis'te tarihi yapılar beyaza büründü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te yoğun kar yağışı sonucu tarihi ve turistik yapılar beyaz örtüyle kaplandı. Soğuk havaya rağmen ziyaretçiler, restore edilen mekanlarda fotoğraf çektirerek bu güzel manzaraların tadını çıkardılar.

Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan illerinden Bitlis'te, tarihi ve turistik yapılar beyaz örtüyle kaplandı.

Kış mevsiminin çetin geçtiği kentte günlük yaşamı olumsuz etkileyen kar, güzel görüntüler de oluşturdu.

İl merkezinde "Dere Üstü Islah" ile "Sokak Sağlıklaştırma" projeleri kapsamında gün yüzüne çıkarılarak restore edilen ve ardından ışıklandırılan tarihi mekanlar karla kaplandı.

Beyaza bürünen tarihi ve turistik mekanlar, vatandaşların ve ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Soğuk havaya rağmen tarihi yerleri ziyaret edenler, bol fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Volkan Demirel, 'Sen mi Ederson mu?' sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı

"Sen mi Ederson mu?" sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Ev arkadaşının 'Pavyon' iddiası genç kadını küplere bindirdi

Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
Bu köyde kışın sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var

Bu köyde sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var
Volkan Demirel, 'Sen mi Ederson mu?' sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı

"Sen mi Ederson mu?" sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı
MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor

81 ile yazı gönderildi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
17 yaşındaki Eylül'ün katili en yakını çıktı

17 yaşındaki Eylül'ün katili en yakını çıktı