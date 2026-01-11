Haberler

Bitlis'te kapanan 111 köy ve mezra yolundan 89'u açıldı

Güncelleme:
Bitlis'te etkili olan kar yağışının ardından kapanan 111 yerleşim yerinden 89'u yeniden ulaşıma açıldı. 22 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

BİTLİS'te etkili olan kar yağışı ardından kapanan 111 yerleşim yerinden 89'u ulaşımı açılırken, 22 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Kentte iki gün boyunca etkili olan kar yağışı sonrası 111 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Kent genelinde 70 iş makinesi ve 90 personelle yürütülen çalışmalarda yollardan 89'u yeniden ulaşıma açıldı. 22 köy ve mezra yolunun açılması için ise çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan, kar yağışı sonrası Bitlis kent merkezinde de belediye ekipleri yoğun bir kar temizleme çalışması başlattı. 50 iş makinesi ve 70 personelle yürütülen çalışmalarda, kent merkezindeki cadde ve sokaklardaki kar kütleleri temizlendi. Belirli noktalara toplanan kar kütleleri, kamyonlarla il dışına taşındı. Kalınlığı kent merkezinde 20, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye kadar ulaştı.

